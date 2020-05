Coronavirus, "zero" nuovi contagi a Monza e Brianza: il primo giorno senza nuovi casi

Nessun nuovo contagio nella giornata di martedì a Monza e Brianza. Per la prima volta dall'inizio dell'epidemia il numero dei nuovi positivi in provincia è pari a zero. Insieme alla provincia brianzola anche Lecco nelle ultime ventiquattro ore non ha segnalato nuovi casi di infezione da Covid-19.

Il numero delle persone positive al coronavirus a Monza e Brianza è dunque fermo a 5.460. In Lombardia invece, secondo quanto emerso dal report ufficiale della Regione, sono 159 i nuovi positivi e il rapporto tra tamponi e positivi è ai minimi, 1,7%. Sono stati 22 i decessi registrati tra lunedì 25 e martedì 26 maggio, 13 le persone in meno in terapia intensiva. -99 i ricoverati non gravi. Sono aumentati di 875 unità i guariti. Gli attualmente positivi in regione sono ora 24.477, con 738 persone in meno nell'ultima giornata.