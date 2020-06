Ancora una giornata senza nuovi contagi a Monza: in Brianza sono 2 i nuovi positivi

Tre giorni senza nuovi contagi a Monza. Per la terza giornata consecutiva nel capoluogo brianzolo non si sono registrati nuovi casi positivi in città. Come confermato dal sindaco di Monza, Dario Allevi, Ats non ha comunicato nuovi casi di positività al Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore. In tutta la provincia MB invece i nuovi casi domenica sono stati due, per un totale di 5.573 persone contagiate dal virus dall'inizio dell'emergenza sanitaria in città.

"Un'ottima notizia che ci consente di affrontare le prossime settimane con maggior fiducia, anche se le parole d’ordine devono continuare ad essere prudenza e responsabilità" ha commentato il primo cittadino monzese.

I numeri in Lombardia

In Lombardia domenica 7 giugno, a fronte di poco più di 8mila tamponi processati, sono stati individuati 125 nuovi positivi con un rapporto pari a 1,6% tra test effettuati e nuovi contagiati. Il numero degli attualmente positivi nella regione è sceso di 79 unità in un giorno con 19.420 persone positive al Covid. Sono stati 183 i pazienti guariti e dimessi dagli ospedali, tre in meno i ricoveri nelle terapie intensive rispetto a sabato e 39 posti letto risultano essersi liberati anche nei reparti a minore intensità Covid. In Lombardia purtroppo il Covid continua a uccidere e nelle ultime ventiquattro ore sono state 21 le persone che hanno perso la vita a causa dell'infezione.