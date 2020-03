Coronavirus, 224 casi a Monza e in Brianza e 93 denunce

Oltre undimila persone contagiate in Lombardia e 1660 pazienti guariti, quasi mille invece i morti (966). L'ultimo aggiornamento sull'emergenza coronavirus reso noto da Regione Lombardia nella serata di sabato 14 marzo ha confermato la presenza di 11.685 casi positivi sul territorio regionale.

"Stiamo facendo dei veri miracoli e e aver recuperato ogni giorno posti di terapia intensiva ha davvero dell'incredibile" ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana durante la conferenza per fare il punto sull'emergenza Covid-19 L'assessore al Welfare, Giulio Gallera, ha precisato che "oggi in Lombardia ci sono 1.100 letti in terapia intensiva, 898 dedicati ai pazienti Covid, 732 dei quali sono ora occupati da pazienti positivi e gli altri sono in attesa del risultato del tampone. Per ora abbiamo trattato 1.064 pazienti, ne abbiamo dimesso il 10% e 145 sono deceduti".

"Continua la corsa contro il tempo - ha detto - stiamo continuando a svuotare gli ospedali con maggiore pressione, e gia' 91 pazienti sono stati spostati in altri presidi. Poi 81 persone che stanno meglio sono state trasferite in Rsa. Non so in quale altro Stato europeo sarebbe stato possibile fare una cosa del genere".

I numeri del coronavirus a Monza e Brianza

A Monza e in Brianza sabato 14 marzo si registravano 224 casi positivi, con un notevole aumento rispetto ai 143 di venerdì 13. Ecco nel dettaglio il numero dei contagi, provincia per provincia, con l'andamento degli ultimi giorni. A preoccupare di più - ancora una volta - sono le cifre che arrivano dall'area di Bergamo.



BG 2.864/2.368/2.136/1.815/1.472/ 1.245/997/761/623/537

BS 2.122/1.784/1.598/1.351/790/73 9/501/413/182/155

CO 154/118/98/77/46/40/27/23/11/1 1

CR 1.565/1.344/1.302/1.061/957/91 6/665/562/452/406

LC 287/237/199/113/89/66/53/35/1 1/8

LO 1.276/1.133/1.123/1.035/963/92 8/853/811/739/658

MB 224/143/130/85/65/64/59/61/20/ 19

MI 1.551/1.307/1.146/925/592/506/ 406/361

MN 261/187/169/137/119/102/56/46/ 32/26

PV 622/482/468/403/324/296/243/22 1/180/151

SO 45/23/23/13/7/7/6/6/4/4

VA 158/125/98/75/50/44/32/27/23/1 7

556 tamponi sono attualemente in corso di verifica

I controlli a Monza e in Brianza

Sono state 3058 le persone fermate e controllate e 764 gli esercizi commerciali su cui sono stati effettuati accertamenti. Questi i numeri resi noti dalla prefettura di Monza sabato al termine della riunione del Centro di Coordinamento Soccorsi per l'emergenza Covid-19. Sul territorio provinciale in totale sono state 93 le denunce per il reato di inosservanza dei provvedimenti legati alla limitazione degli spostamenti per contrastare la diffusione del virus, 5 le multe.

"I controlli svolti sono stati fin da subito importanti, anche grazie al contributo delle Polizie locali", ha commentato il Prefetto Palmisani. "È tuttavia necessario intensificare ulteriormente l’attività sul territorio: i cittadini devono capire che le misure sono attuate nel loro interesse, a

tutela della salute pubblica". Proprio per questo sulle strade di Monza e della Brianza dalla prossima settimana arriverà anche il personale dell'Esercito impegnato nell'ìoperazione "Strade Sicure".

"I controlli non ammetteranno eccezioni, perché è in gioco un diritto non negoziabile: la salute pubblica. Mi appello al senso di responsabilità di tutti: solo attraverso un grande sforzo collettivo potremo metterci definitivamente alle spalle questa emergenza" ha concluso il prefetto Palmisani.