Gli agenti della polizia locale di Villasanta a "scuola di salvataggio vite"

Anche gli agenti della Polizia Locale di Villasanta saranno presto in grado di salvare la vita a pazienti in arresto cardiaco, con l’uso del defibrillatore semi-automatico. Due degli uomini del comandante Maurizio Carpanelli hanno infatti partecipato al corso di formazione Blsd dell’Anpas che si è tenuto a Bellusco nei giorni scorsi, dedicato a comandi di Polizia locale e provinciale. Sono gli agenti Davide Arioldi e Emanuele Montagner. La giornata formativa è stata seguita da un esame sostenuto con esito positivo da entrambi. Nel giro di un mese, con la consegna della certificazione, la pattuglia monterà servizio con il defibrillatore in auto.

"Questa abilitazione — commenta il comandante Maurizio Carpanelli — offre ai cittadini una sicurezza in più e la garanzia di un intervento praticamente immediato in caso di arresto cardiaco, quando pochi istanti possono fare la differenza tra la vita e la morte".