Gran Premio di Formula Uno a Monza: la mappa con tutte le strade chiuse e i divieti

È quasi tutto pronto a Monza per il Gran Premio di Formula Uno. Migliaia di turisti e appassionati si preparano a invadere la città per la manifestazione in programma tra il 30 agosto e il 2 settembre. Per l'occasione è stato studiato un piano integrato di viabilità e trasporti e sono stati disposti alcuni divieti riguardo alla viabilità della città.

La zona dell'Autodromo, situata all'interno del Parco, non è raggiungibile con auto e moto private (eccetto disabili con pass e biglietto d'ingresso Autodromo), che devono essere lasciate nei parcheggi esterni. Appositi bus navetta collegano i parcheggi all'entrata del circuito. Esistono inoltre treni speciali e autobus da/per Milano stazioni Porta Garibaldi e Centrale (raggiungibile anche da Porta Garibaldi con MM2) che permettono di raggiungere l'Autodromo velocemente.

Divieti di circolazione

Lungo Viale Cavriga è vietata la circolazione a tutti i veicoli incluso i residenti, con esclusione dei Bus navetta e dei mezzi di Pronto intervento e comunque autorizzati, dalle 12.00 di giovedì 30 agosto fino alle ore 24.00 di domenica 2 settembre, nel tratto compreso tra viale dei Tigli e il confine con il Comune di Villasanta. Gli impianti semaforici lungo gli assi di sfollamento dell’Autodromo saranno temporaneamente disattivati e presidiati da agenti, per consentire la massima fluidità al traffico. In piazza Cambiaghi è vietato transito dalle 7 del 27 agosto fino alle ore 19 del 5 settembre.

Circolazione vietata dalle 19.00 del 1 settembre alle 3.00 del 2 settembre e dalle 19 del 2 settembre fino alle 3.00 del 3 settembre nelle vie: Porta Lodi, Colombo, Cernuschi e Spalto Piodo.“

Divieto di circolazione, nessun escluso dalle 7 del 30 agosto fino alle 24 del 2 Settembre in via degli Zavattari, corsia direzione Nord, nel tratto compreso tra le vie Gambacorti Passerini e Locatelli, in piazza Trento e Trieste, nel tratto compreso tra le vie Locatelli e Padre R. Giuliani.

Divieto di circolazione giovedì 30 Agosto dalle ore 6.30 alle 15, per lo svolgimento del mercato nelle vie: Colombo, Cernuschi, Spalto Piodo, Piazza Cambiaghi (area operatori ittici). In via Spalto Piodo esclusivamente per i residenti e i mezzi di pronto soccorso è disciplinata a doppio senso la circolazione con entrata e uscita dall’intersezione Visconti/Spalto Piodo.

Sabato 1 e domenica 2 settembre, dalle 5 alle 24, è vietata la circolazione, con esclusione dei mezzi di pronto intervento, autobus e comunque autorizzati, in viale Cesare Battisti, carreggiata sud, da Piazzale Virgilio (Rondò dei Pini) sino all’intersezione con Viale Brianza; viale Brianza, dalla Villa Reale (incrocio con Viale Battisti) sino all’intersezione con via A. Ramazzotti; incrocio via G. Giusti / viale Cesare Battisti; via Della Birona è previsto il divieto di accesso dalla rotonda della SP6.

Sono inoltre introdotti i seguenti obblighi e divieti per tutti i veicoli: obbligo di svolta a destra per chi provenie da via Lario in direzione viale Lombardia; viale Cesare Battisti in direzione viale Elvezia; viale Elvezia in direzione via Lario e da via Rossini in direzione viale Cesare Battisti-Obbligo di svolta a sinistra per chi proviene da via Lombardia in direzione p.le Viriglio, con obbligo di svolta a sinistra direzione SS36; via Regina Margherita direzione viale Cesare Battisti e via Regina Margherita direzione Via Boccaccio. È vietata la svolta a sinistra provenendo da via A. Boito all’intersezione con viale Cesare Battisti e da via G. Donizetti all’intersezione con viale Cesare Battisti. È vietata la svolta a destra proveniendo da via Dante Alighieri all’intersezione con viale Cesare Battisti e da via Monti e Tognetti all’intersezione con viale Cesare Battisti. senso unico alternato solo per i residenti e per il traffico di destinazione in via Giusti dall’intersezione con via Sirtori fino all’intersezione con viale Cesare Battisti.

Sabato 1 settembre 2018 dalle 6.30 alle 17.00 per lo svolgimento del mercato sono vietati il transito, eccetto i mezzi di pronto soccorso, e la sosta nelle vie: Colombo, Cernuschi, piazza Cambiaghi (area operatori ittici)

Spalto Piodo, Spalto Maddalena, Santa Maddalena, San Martino, vicolo Ambrogiolo,vicolo dei Molini tratto tra via Teodolinda e Spalto Santa Maddalena.

Sono previsti: in via Porta Lodi obbligo di svolta a destra in via C. Porta; in via Italia all’intersezione con via Santa Maddalena l’obbligo di proseguire diritto; in via San G. Bosco all’intersezione con vicolo dei Molini obbligo di svolta a destra

E' istituito il senso vietato: in via R. Teodolinda da via San Martino fino a via Italia; via San G. Bosco da via R. Teodolinda a via Italia.

in via Spalto Piodo è disciplinata a doppio senso la circolazione, esclusivamente per i veicoli dei residenti e per i mezzi di soccorso con entrata e uscita dall’intersezione Visconti/Spalto Piodo.

Divieti di Sosta

Nelle giornate dell'31 agosto, 1 e 2 settembre dalle 5.00 alle 20.30 è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati in: viale G.B. Stucchi su entrambe le carreggiate, via Ercolano, via Velleia, via Pompei, via Bertani e via Fontana. Il 30, 31 agosto,1 e 2 settembre in Via P. R. Giuliani sul lato civici dispari. Mentre fino alle 19 del 5 agosto sarà vietata la sosta in Piazza Cambiaghi.

Divieto di sosta dalle ore 6.30 alle ore 15.00 di giovedì 30 agosto, per lo svolgimento del mercato su ambo i lati nelle vie: Colombo, Cernuschi, Spalto Piodo, Piazza G. Cambiaghi.

Dalle 8 del 30 agosto alle 8 del 3 settembre vietata sosta e fermata nelle vie: Porta Lodi, Colombo, Cernuschi, Spalto Piodo, Azzone Visconti.

Divieti nel Parco

Dal 27 agosto al 2 settembre vietata circolazione e sosta permanente a caravan e autocaravan (escluse aree loro riservate). Il 1 e 2 settembre previsto il senso unico in viale Montagnetta: dalle 6.30 alle 14 da via Villa (comune di Vedano) a viale Vedano, dalle 14.30 alle 24 da viale Vedano a via Villa (comune di Vedano).