Brianza per il Cuore dona 800mila euro all'ospedale San Gerardo grazie alla generosità di cittadini e aziende

Ottocentomila euro. Questa la cifra che Brianza Per il Cuore - grazie alla generosità di cittadini, imprese ed associazioni - è riuscita a donare all'ospedale San Gerardo di Monza attraverso l'attivazione di una raccolta fondi. “Di fronte all’emergenza che improvvisamente ha colpito Monza e il nostro sistema sanitario, Brianza per il Cuore ha sentito la necessità di rendersi utile e di mostrare la propria vicinanza all’ospedale San Gerardo di Monza” ha spiegato Laura Colombo, Presidente dell'associazione.

La cifra raccolta è di 790.055 euro di cui 700.000 già versati all’ospedale. Sono poi state pagate e consegnate 30.040 mascherine chirurgiche e 8000 mascherine FFP2.

“Ogni bonifico che giungerà nei prossimi giorni all’Associazione con la causale “EMERGENZA COVID 19” – continua la Presidente Laura Colombo - verrà inserito nella raccolta. La cifra residua finale sarà anch’essa versata al termine della sottoscrizione al San Gerardo. Consapevole che l’emergenza non è ancora finita, Brianza per il Cuore desidera mostrare in modo concreto la propria vicinanza al personale medico, agli infermieri e a tutti gli operatori, che ogni giorno combattono in prima linea per sconfiggere il Covid-19. Abbiamo raggiunto la cifra tonda di 800.000 euro, il più bel regalo per festeggiare i 25 anni di Brianza per il Cuore”.

I soldi raccolti da Brianza per il Cuore sono stati destinati all’acquisto di apparecchiature tecnologiche a supporto della terapia intensiva, sub intensiva pneumologica e per potenziare la dotazione delle stroke unit neurologiche.

Intanto la generosità verso la ASST di Monza ha toccato quota 2.465.916,01, a cui si sommano quelle giunte in dotazioni tecnologiche e di dispositivi di protezione pari al momento a 626.252,09 euro.



“Sono grato alla Presidente Laura Colombo e a Brianza per il Cuore che, ancora una volta sin dal primo momento dell’emergenza è stata al nostro fianco per supportare questo grave momento di difficoltà. La vicinanza della Presidente, della sua associazione e di tutti quanti hanno contribuito è stata straordinaria sia sotto il profilo della rilevanza della donazione ma anche per quello umano. Abbiamo con prontezza utilizzato le disponibilità per fronteggiare con mezzi più adeguati questa terribile malattia. Insieme ce la faremo!!” ha fatto sapere il Direttore Generale della ASST di Monza, Mario Alparone.