Escort, a Monza ce ne sono oltre 250. Ecco la ricerca sulle età, la provenienza e i prezzi

"Body coinvolgente. Mi unisco ai commenti positivi degli altri utenti. Il centro olistico è facilmente raggiungibile, discreto. Due ragazze di età diverse e due tipologie: io ho provato il body e sono soddisfatto anche del lato 'social'. Non mi è stata messa fretta, pulizia ottima e possibilità di doccia sia prima che dopo il massaggio. Sicuramente tornerò". No, non è la recensione di un ristorante. Si tratta di una delle tante recensioni a una delle escort che esercita a Monza pubblicate su Escort Advisor, 1° sito di giudizi di escort in Europa; un vero e proprio "Tripadvisor del sesso".

Secondo i dati ufficiali Monza è la quarta provincia in Lombardia per il numero di escort e trans attive indicizzate: conta 269 accompagnatrici e arriva dopo Milano (1.575 escort), Brescia (651) e Bergamo (410). Ma la classifica cambia se si relazionano questi numeri alla popolazione: Milano, contando 1.262.101 abitanti, risulta avere una densità di escort ogni 1.000 persone pari a 1,25; si tratta di un rapporto più basso rispetto a quello di Monza che contando 120mila abitanti risulta avere una densità di escort pari a 2,23. Considerando questo parametro Monza balza al terzo posto dietro a Bergamo (3,56) e Brescia (3,45).



Provincia Abitanti Tot. Escort Escort per 1.000 abitanti Milano 1.262.101 1.575 1,25 Brescia 188.520 651 3,45 Bergamo 115.072 410 3,56 Monza 120.440 269 2,23

L'età delle Escort in Brianza

A livello di fascia di età le escort attive a Monza mediamente corrispondono in modo piuttosto preciso alla media nazionale, con una netta maggioranza fra i 25 e i 35 anni.

Fascia di età % 18-24 22% 25-36 58% 37-45 17% +46 3%

Quanto costano le escort a Monza e in Brianza?

La Lombardia è la terza regione italiana per prezzo medio di un incontro con una escort, ogni incontro costa poco meno di 100 euro. Nella regione, guida la classifica Milano con il secondo prezzo medio più alto d'Italia (140 euro), Monza con 125 euro a incontro si trova a metà della regione, con il 24esimo prezzo più alto d'Italia.

Le nazionalità delle escort in Brianza

In Italia le escort italiane non rappresentano la maggioranza relativa (media nazionale 25%), in particolare Monza è una delle province con la incidenza più alta, il 35%. Seguono brasiliane (10%) e venezuelane (9%).

Nazionalità % Italia 35% Brasile 10% Venezuela 9% Cuba 6% Colombia 4% Argentina 4% Moldavia 4% Cina 3% Portogallo 3% Russia 2% Spagna 2% Romania 2% Bulgaria 2% Messico 2% Perù 1% Francia 1% Ungheria 1% Portorico 1% Regno Unito 1% Repubblica Domenicana 1% Slovacchia 1% Giamaica 1% Libano 1% Paesi Bassi 1% Corea 1% Dominica 1%

I comuni della Brianza con più escort

Il capoluogo brianzolo è il comune con la maggioranza di accompagnatrici di tutta la provincia (78,32%), seguono Seregno (5,77%), Desio (3,85%) e Lissone (3,37%).