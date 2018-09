Da Esselunga la lista della spesa si fa con l'assistente Google: ecco la novità

La lista della spesa? Da Esselunga si fa con l'assistente di Google. La novità è di questi giorni: i clienti pososno compilare la propria lista della spesa attraverso l’assistente virtuale disponibile su smartphone, tablet Android e iOS, oltre agli smart speaker di Big G.

Basta chiamare la app Esselunga con “Ok Google, parla con Esselunga”, perché l’assistente Google inizi a prendere appunti. Le liste saranno immediatamente disponibili sul sito “Esselungaacasa.it”, sulle app della catena di supermercati, pronte per essere consultate per fare la spesa in negozio o tramite il servizio di e-commerce. L’assistente Google è capace di riconoscere il nome dei prodotti (ad esempio pane, acqua) da aggiungere alla lista di preferenza. Non solo, non ci saranno doppioni: si può chiedere al proprio assistente Google di elencare i prodotti già presenti in ciascuna di esse.

"Questo è il primo di una serie di servizi che tramite l’Assistente Google offrirà delle nuove opportunità ai clienti Esselunga all’insegna dell’innovazione, del miglioramento e della semplificazione della spesa", fanno sapere attraverso un comunicato dall'azienda fondata da Bernardo Caprotti.