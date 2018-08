Gran Premio di Formula Uno a Monza, come arrivare: informazioni su mezzi, bus e treni

Manca poco al Gran Premio d'Italia, uno delle competizioni più attese dell'intero campionato di Formula Uno. La kermesse prenderà ufficialmente il via giovedì 30 agosto. Ma come si arriva all'autodromo di Monza? Dove si trovano i parcheggi? È meglio andare in auto o con i mezzi? Quanto costano i biglietti? Di seguito tutto quello che c'è da sapere.

Come arrivare al Parco di Monza in treno: informazioni mezzi

Il modo migliore per raggiungere l'autodromo è utilizzare i numerosi mezzi pubblici messi a disposizione. Esistono inoltre treni speciali e autobus da/per Milano stazioni Porta Garibaldi e Centrale (raggiungibile anche da Porta Garibaldi con MM2) che permettono di raggiungere l'Autodromo velocemente. Il 30, 31 agosto e 1 e 2 settembre disponibile anche il Trenord Day pass per raggiungere Monza o Biassono da qualsiasi stazione della Lombardia. Costo: 13 € (1 adulto e ragazzi fino ai 13 anni legati da parentela].

Durante il Formula 1 Gran Premio d'Italia, alcuni treni internazionali effettuano una fermata straordinaria a Monza. Per raggiungere l'Autodromo dalla Stazione di Monza FS - uscita piazza Castello - c'è il servizio bus navetta per l'Autodromo: "Linea nera" con capolinea Viale Mirabellino - Autodromo Ingresso A - Vedano al Lambro.

Per ottenere indicazioni su come raggiungere il luogo dell'evento con i mezzi pubblici, includendo i servizi straordinari, si può utilizzare questa applicazione.

I bus navetta dalla Stazione di Monza

Linea Blu

Monza Stadio – Parco Viale Mirabello (solo navetta 5 euro A/R)

Venerdì Ore 7,30 - 20,00

Sabato Ore 7,00 - 20,00

Domenica Ore 6,30 -20,00

Linea Nera

Monza Stazione FS lato Porta Castello – Parco Viale Mirabellino (solo navetta 5 euro A/R)

Venerdì Ore 7,30 -20,00

Sabato Ore 7,00 -20,00

Domenica Ore 6,30 -20,00

Parcheggi

La zona dell'Autodromo, situata all'interno del Parco, non è raggiungibile con auto e moto private che devono essere lasciate nei parcheggi esterni. Appositi bus navetta collegano i parcheggi all'entrata del circuito. Quest’anno i parcheggi del Centro Commerciale Auchan e lungo Viale Elvezia non saranno disponibili. Attenzione ai divieti di sosta in città.