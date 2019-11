"Io vi rispetto", gli uomini di Monza dicono NO alla violenza contro le donne

"Ho scelto di metterci la faccia – ha spiegato il Sindaco Dario Allevi - perché sono convinto che la lotta alla violenza sulle donne sia una battaglia fondamentale di civiltà".

Con queste parole il primo cittadino di Monza ha spiegato la scelta di prendere parte alla campagna fotografica promossa dall'Associazione Fidapa BPW Italy Modoetia - Corona Ferrea insieme all'Associazione Zero Confini che ha coinvolto trentadue volti noti della città, dal sindaco ai calciatori del Monza fino all'assessore regionale Sala, per dire NO alla violenza contro le donne.

Si tratta di una campagna fotografica di sensibilizzazione dal titolo #IoViRispetto: gli scatti saranno affissi in città e vedono protaogonisti i volti di 32 uomini noti di Monza che hanno scelto di testimoniare de visu la grande attenzione sul tema della lotta alle violenze.

L’Assessore alle Pari Opportunità Martina Sassoli, che coordina il tavolo Pink Network, ha rimarcato il grande valore del lavoro di squadra che vede tutta la città attiva in vista del 25 novembre: "Siamo impegnati in una vera e propria battaglia culturale – ha detto – che deve iniziare necessariamente anche dalle nuove generazioni promuovendo il valore del Rispetto, unico e vero antagonista di ogni forma di violenza. Il nostro obiettivo è dunque, insieme alle Associazioni del territorio, favorire una nuova cultura volta a rafforzare valori positivi. Il 25 novembre deve diventare sempre di più la Giornata del Rispetto”.

Qui il programma completo delle iniziative promosse a Monza in occasione della giornata del 25 novembre contro la Violenza sulle Donne.