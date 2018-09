Le Frecce Tricolore sorvolano il cielo di Milano e Monza per il Gran premio. Le immagini

Le Frecce Tricolori hanno sorvolato la città di Monza - ma i loro motori si sono sentiti anche nel milanese - per la cerimonia, preceduta dall'inno di Mameli, per dare via all'89esima edizione del Gran Premio d'Italia.

La scia con le sfumature del tricolore italiano hanno abbracciato l'Autodromo e lasciato tifosi e spettatori con il naso volto al cielo per alcuni istanti.

Il Gp è stato vinto da Hamilton, davanti a Raikkonen. Vettel quinto. Terzo Bottas. Terzo al traguardo era arrivato Verstappen ma retrocesso in quarta per una penalità.