Gran Premio, ecco il tricolore nel cielo di Monza: lo spettacolo delle Frecce

Hanno disegnato in cielo il Tricolore italiano, con acrobazie in volo sopra Monza. Domenica 8 settembre in occasione del 90esimo Gran Premio d'Italia, la Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolore ha regalato uno spettacolo memorabile ai tanti tifosi presenti in Autodromo per assistere alla gara e ai monzesi che si sono fermati per qualche istante con gli occhi rivolti al cielo.

Poco prima dell'inizio della corsa, alle 15, i velivoli MB-339PAN delle Frecce Tricolori hanno sorvolato la griglia di partenza del Gran Premio d’Italia 2019, stendendo per l’occasione il Tricolore più lungo del mondo poco prima della partenza della gara subito dopo l'inno di Mameli intonato coro Amadeus Kammerchor.

Da Monza a Lovere, sul Lago d'Iseo

Dopo il sorvolo sull’autodromo di Monza, la Pattuglia Acrobatica Nazionale stenderà il Tricolore sull’Alto Lago d’Iseo, a Lovere, in occasione del 17° Memorial Mario Stoppani, pluridecorato aviatore loverese considerato uno dei più importanti piloti di idrovolanti di tutti i tempi.