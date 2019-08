Moria di gabbiani, rinvenute cinque carcasse: è giallo sulla morte

Le carcasse di cinque gabbiani morti. È quanto ha rinvenuto un cittadino in via Brodolini a Concorezzo, nella serata di mercoledì. Gli animali, deceduti da poco, non presentavano segni di arma da fuoco. Al momento non è chiato cosa abbia potuto provocare la loro morte. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri e i responsabili del servizio veterinario dell’Ats Brianza.

I cinque volatitili deceduti sono stati trovati tutti nella stessa via della zona industriale, all'angolo con via Vittorini, ma in punti diversi, a pochi metri l'uno dall'altro. Le carcasse sono state portate in cella frigorifera, per poi essere inviate all’istituto zooprofilattico per essere analizzate.

Alcuni test verranno condotti per chiarire le cause della morte dei gabbiani, forse legata a malattie come l'influenza aviaria oppure al forte temporale durante il quale potrebbero essere rimasti colpiti da un fulmine.