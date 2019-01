La sfilata arcobaleno per i diritti dei gay: l'8 giugno ci sarà a Monza il primo Brianza Pride

Una giornata per rivendicare i propri diritti. Una giornata di lotta. Una giornata di festa. Si svolgerà sabato 8 giugno a Monza il primo Brianza Pride, manifestazione per i diritti Lgbt organizzata da Rete Brianza Pride.

Una marea umana con i colori dell'arcobaleno attraverserà tutta la città di Monza. L'evento si svolgerà quasi un mese prima del "Milano Pride", che invece è in programma per sabato 29 giugno e che celebrerà i primi 50 anni di vita del movimento per i diritti Lgbt. Il 29 giugno 1969 è infatti unanimemente riconosciuto come l'inizio delle lotte per i diritti gay. Quel giorno a New York erano iniziati i "moti di Stonewall", una serie di scontri tra poliziotti e gruppi di omosessuali che avevano segnato, almeno simbolicamente, la nascita del "movimento di liberazione".