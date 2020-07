Gelsia, campagna straordinaria per la raccolta dei rifiuti abbandonati a Cesano Maderno

Gelsia Ambiente, su segnalazione dell’Assessore all’Ecologia Salvatore Ferro, nei giorni scorsi è intervenuta per rimuovere rifiuti abbandonati nella frazione SNIA di Cesano Maderno, area in cui sussiste una annosa problematica di abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti e nocivi, e successivamente in Via Mariani.

“L’abbandono dei rifiuti per strada - spiega l’assessore Salvatore Ferro - è un fenomeno purtroppo frequente. È una pratica scorretta che provoca un degrado giustamente stigmatizzato dai cittadini. Gelsia è intervenuta con tempestività nelle

situazioni che ho segnalato. È necessario però anche un maggiore senso civico. Conferire impropriamente rifiuti sul territorio è un comportamento incivile ch colpisce tutti e che ha dei costi per la collettività. Invitiamo i cittadini a segnalare

queste situazioni al Comune e a Gelsia”.

Gelsia Ambiente è consapevole della situazione critica, che prescinde dalla normale attività di raccolta differenziata che viene effettuata regolarmente secondo la consueta programmazione, e provvederà, in ogni caso, ad un costante monitoraggio delle aree

più critiche e a prevedere, in accordo con l’Amministrazione, interventi di pulizia straordinaria e ripristino delle aree. Si invitano i cittadini ad utilizzare gli appositi sacchi e contenitori, a fare correttamente la raccolta differenziata e a non abbandonare i rifiuti ai lati delle strade o nei campi poiché l'abbandono rende più complessa l'attività di raccolta e gestione dei rifiuti e comporta un aggravio di lavoro che danneggia tutta la comunità.

Si ricorda che le tipologie di rifiuti non ritirabili a domicilio possono essere conferiti gratuitamente presso la Piattaforma Ecologica della frazione di Binzago (via Fabio Massimo).

Per segnalare situazioni di abbandono e non conformità sul territorio è possibile contattare il servizio clienti di Gelsia Ambiente, chiamando il numero verde gratuito 800.445964 o mandando una e-mail infoambiente@gelsia.it. Si può inoltre scrivere al

Comune al seguente indirizzo: ambiente@comune.cesano-maderno.mb.it. Il monitoraggio del territorio viene effettuato attraverso la Polizia Locale, si ricorda in particolare la figura del Vigile Ecologico, e le telecamere di videosorveglianza. Dall’inizio dell’anno sono stati redatti 2.500 rapporti di accertamento, cui possono seguire sanzioni con ammende che variano da 50 a 800 euro, a seconda del tipo di infrazione.