"Rapinatori tra i gestori del Carroponte": denuncia il Pd. Il sindaco: "Cacciati da un anno". Ma non è vero

"Apprendiamo come il sindaco Roberto Di Stefano abbia affidato uno dei simboli della città ad una società che ha all'interno persone accusate di furti e rapine. Considerato che tra gli arrestati per rapina (nell'ambito di un'operazione che ha sgominato una banda criminale, ndr), figurano i nomi dei signori Ramunno e Macalli, i medesimi nomi dei titolari della Saten, che organizza eventi al Carroponte". È quanto si legge nell'interrogazione presentata dal Partito Democratico di Sesto San Giovanni al primo cittadino della cittadina a nord di Milano, il quale però, sentito da MilanoToday, smentisce: "Queste persone sono già state cacciate da quasi un anno".

"Ombre sul Carroponte"

Alla base dell'interrogazione il fatto che i titolari della società Saten, che gestisce l'organizzazione di eventi al Carroponte insieme a un'agenzia, siano stati arrestati alla fine di settembre nell'ambito dell'operazione dei carabinieri, 'Baba e Biri', che ha sgominato una banda criminale facendo finire in manette nove persone, accusate a vario titolo di associazione a delinquere, furto, ricettazione e rapina.

"A Roberto Di Stefano - continua il Pd sestese - il bene di Sesto non interessa e le conseguenze sono affidamenti e nomine sulle quali l’amministrazione non adopera nessun tipo di controllo e vigilanza, portando persone che mai dovrebbero avere a che fare con la cosa pubblica a gestire un vero e proprio patrimonio della città. Una vergogna". Il primo cittadino (Forza Italia) però nega: "Saten organizzava eventi come Carrowine quando al Carroponte c'era ancora Arci, poi una volta che Music Hub Factory si è aggiudicata la struttura questa società è stata allontanata e anzi Music Hub ha un contenzioso aperto con loro".

Secondo Di Stefano quindi da novembre 2018 Saten non opererebbe più all'interno del Carroponte. "Saten peraltro non era un fornitore del Comune ma del Carroponte stesso - continua il sindaco -. E comunque da quasi un anno queste persone sono state cacciate".

Saten ha organizzato gli eventi del 2019

Al contrario di quanto sostenuto dal primo cittadino, tuttavia, la 'società di Baba e Biri' risultava ancora tra quelle che gestivano la stagione degli eventi del Carroponte nel corso di tutta la primavera-estate 2019. Le locandine delle iniziative, così come le presentazioni del cartellone di appuntamenti, menzionavano infatti Hub Music Factory come agenzia che dirigeva la programmazione e Saten in qualità di società collaboratrice.

Persino un comunicato stampa del Comune di Sesto la scorsa primavera affermava: "Hub Music Factory inoltre gestirà il palinsesto delle manifestazioni che precedono e che seguono la stagione concerti a Carroponte in collaborazione con i titolari di Saten, Marco Ramunno e Lorenzo Macalli che si occupano dell’organizzazione di fiere ed eventi enogastronomici".

L'operazione 'Baba e Biri'

Ramunno e Macalli sono stati arrestati insieme ad altre sette persone con l'accusa di appartenere a una banda criminale che aveva all'attivo venti furti e una rapina. Il capo del gruppo si faceva chiamare 'baba', in albanese 'papà', e i suoi sottoposti venivano definiti 'biri', ovvero figli; da qui il nome dell'operazione dei militari. Ad incastrare gli appartenenti al gruppo criminale i carabinieri del comando provinciale di Trento, dove era avvenuto uno dei furti.

Le indagini sono iniziate nel novembre 2018, a seguito di un furto alle slot machine di un bar trentino. Dispositivi di gioco e cambiamonete erano infatti gli obiettivi preferiti dal sodalizio malavitoso. Dopo quasi un anno di indagini, grazie a pedinamenti ed appostamenti mirati, sono stati ricostruiti ben 20 furti, di cui 13 in esercizi commerciali e sette in autoveicoli. La banda - che aveva sede operativa nel Bresciano ed era attiva a Milano, Bergamo e Modena - aveva messo anche in atto una vera e propria rapina, ai danni di un'imprenditrice di Bresso, nel Milanese.