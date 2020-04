Il rapper che in Brianza fa la spesa a chi ne ha bisogno e la consegna a casa

"Non siete soli". Il rapper Gionny Scandal ha deciso di tendere una mano a chi ha più bisogno in questo periodo di emergenza sanitaria, facendo la spesa alle famiglie che a causa della crisi sono state messe in ginocchio a Meda, comune della Brianza dove abita.

L'iniziativa è stata presentata sui social con un video dall'artista 28enne noto al secondolo come Gionata Ruggeri, in arte Gionny Scandal.

“Ho deciso di aiutare tutte quelle persone che in questo momento delicato, di emergenza, non posso permettersi nemmeno di fare la spesa. Ho deciso di aiutare chi non riesce davvero a procurarsi un po' di spesa nel comune di Meda, comune della provincia di Monza e Brianza, che è il comune dove abito io e da dove, come da decreto, non si può uscire".

L'offerta si rivolge - ha specificato l'artista - solo a coloro che hanno realmente bisogno di un supporto in questo momento difficile, chiedendo di evitare di sottoscrivere richieste da parte di fan per autografi o incontri per firma-copie. Per contattare il rapper bisogna scrivere una mail all'indirizzo scandalbooking@gmail.com inserendo il cognome e l'indirizzo per ricevere la consegna.

"Mi occuperò io personalmente, di portare a queste persone un po’ di spesa, gratuitamente. Credo che sia arrivato il momento di essere più umani, indipendentemente dal colore della pelle e dalla nazionalità. Sarebbe bello che in questo momento tutti quanti facessero un'opera di bene nei confronti di chi ne ha bisogno".

"Io sto a casa però se posso aiutare qualcuno lo faccio" ha concluso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.