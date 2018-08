Gran Premio, biglietti gratis per gli studenti: sono quasi tutti di Milano e Monza

Hanno ricevuto i gadget di Regione Lombardia e hanno avuto occasione di assistito alle prove libere del venerdì in Autodromo. Nonostante il forte temporale di questa mattina, erano tutti presenti i 300 studenti meritevoli che hanno vinto il biglietto messo in palio da Regione Lombardia per l'edizione 2018 del Gran Premio d'Italia a Monza. Ad accoglierli, presso il monumento dedicato a Manuel Fangio, anche l'ex pilota comasco di Formula 1, Davide Valsecchi.

"Abbiamo voluto premiare il merito, il talento e l'impegno degli studenti lombardi che si sono distinti durante questo anno scolastico — ha spiegato l'assessore regionale allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi —; da assessore, ma soprattutto da brianzola, tengo particolarmente a questa iniziativa: non è solo un modo per avvicinare i giovani al mondo della Formula 1, ma è anche un'opportunità per promuovere il territorio monzese cosi' ricco di bellezze culturali, come la Villa Reale e il suo parco, e di eventi collaterali al GP". "Questa manifestazione — ha concluso — appartiene alla storia di Regione Lombardia ed è un bagaglio culturale da trasmettere ai piu' giovani".

I più bravi? Milanesi e Monzesi. A Regione Lombardia sono arrivate 1.650 richieste dalle quali sono stati poi assegnati i 300 biglietti vincitori, ai quali è stato consegnato anche un secondo pass per un accompagnatore, per un totale di 600 ticket distribuiti. Gli studenti, tutti con voto di diploma di maturità superiore a 97/100, sono 193 ragazzi e 107 ragazze provenienti da tutte le Province lombarde (Milano 76, Monza e Brianza 52, Bergamo 44, Varese 25, Como 24, Brescia 23, Lecco 15, Cremona 11, Pavia 9, Lodi 8, Mantova 7, Sondrio 6).