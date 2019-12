Guasti alla linea elettrica in stazione a Milano, disagi per 13 linee: caos anche in Brianza

Due guasti e una mattinata di ritardi e disagi a catena per i pendolari. Mattinata di passione martedì 24 dicembre anche per i viaggiatori monzesi e brianzoli che hanno aspettato il treno per raggiungere il posto di lavoro o per spostarsi.

A partire dalle 5.30 - come infoma una nota di Trenord - "la circolazione ferroviaria di alcune direttrici è risultata difficoltosa per via di due importanti guasti che si sono verificati all'interno dei nodi ferroviari di Milano".

"Nella stazione di Milano Porta Garibaldi inizialmente si è verificata la mancanza di tensione della linea elettrica di Rfi a cui è seguito, come conseguenza, un guasto agli apparati elettrici del treno 24906. Mentre i tecnici erano ancora impegnati nella soluzione di entrambi i guasti, il treno 2162, per cause ancora da accertare, ha agganciato i cavi elettrici in maniera anomala".

L'accaduto ha causato il blocco di tredici linee ferroviarie per buona parte dei treni circolanti all'interno del nodo ferroviario di Milano tra cui anche la Chiasso-Como-Seregno-Milano, la Saronno-Seregno-Albairate, la linea Lecco-Molteno-Monza-Milano e la Bergamo-Milano via Carnate.

"I viaggiatori possono utilizzare i treni del passante ferroviario, regolarmente funzionante e non interessato dai guasti in corso, per by-passare i tratti interrotti" hanno comunicato dall'azienda, informando i passeggeri sui percorsi alternativi.