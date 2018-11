"Ho guarito una donna che aveva 36 tumori": Le Iene a Desio, smascherata una guaritrice

Blitz de "Le Iene" a Desio. Nella serata di domenica 18 novembre il programma di Italia 1 ha mandato in onda un servizio realizzato nella cittadina Brianzola con al centro una sedicente guaritrice miracolosa che si fa chiamare Maria Luce. La donna a più riprese ha detto di aver guarito persone affette da cancro con la sola imposizione delle mani. Non solo, ha detto di aver curato anche una donna con 36 tumori: "Ho cominciato a trattarla e in otto giorni sono spariti tutti".

La trasmissione ha prima inviato due complici dalla presunta guaritrice, successivamente la Iena Matteo Viviani l'ha incontrata in un bar della città. A indirizzare i "pazienti" — secondo quanto si evince dal servizio — sarebbe un sacerdote di una parrocchia brianzola.