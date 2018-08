Seregno, il comune assume due imbianchini per tinteggiare le aule delle scuole

Nuove pareti alle scuole "Stoppani". Sono iniziati mercoledì scorso (1 agosto) i lavori per imbiancare tutte le pareti elementari di via Stoppani, un edificio costruito agli inizi degli anni Sessanta. Gli operai sono al lavoro per imbiancare le tredici aule della scuola che ospita 290 bambini suddivisi in tredici classi.

"Era urgente intervenire sulle scuole “Stoppani” – precisa il sindaco Alberto Rossi – perché si era creata una situazione di disagio per insegnanti e studenti. Rispetto al progetto iniziale di imbiancare gli spazi del palazzo comunale di via Umberto, ho voluto dare priorità alle scuole. Un investimento per rispondere alle richieste delle delle famiglie, dei docenti e degli operatori della scuola e, naturalmente, degli studenti. Perché siamo convinti che le risorse debbano essere reinvestite sul territorio. A cominciare delle scuole, il luogo a cui i genitori affidano per molte ore del giorno i loro figli".

I due imbianchini al lavoro alle Stoppani sono stati assunti a tempo determinato, cinque mesi, direttamente dal Comune di Seregno. "Abbiamo fatto questa scelta, invece di affidare i lavori a una ditta, spiega il sindaco, perché crediamo che il Comune abbia anche un ruolo “sociale”. In questo caso dare lavoro, seppure temporaneo, a chi un lavoro lo ha perso o fa fatica a trovarlo".

Entro la prossima settimana l’ufficio tecnico concluderà la verifica su tutte le scuole per definire le priorità sulle quali intervenire dopo le "Stoppani".