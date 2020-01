Bici elettriche, a Concorezzo 100 euro dal comune a chi ne acquista una

E’ stato rinnovato anche per il 2020 il fondo comunale per il sostegno dell’acquisto delle biciclette elettriche da parte dei concorezzesi. Potranno accedere al contributo tutti i cittadini residenti nel comune di Concorezzo con età superiore a 14 anni interessati all’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita.

Il contributo previsto è pari a 100 euro per i richiedenti fino a 65 anni di età e di 150 euro per i richiedenti con più di 65 anni. I fondi stanziati dall’amministrazione comunale sono di mille euro complessivi. Le domande di contributo saranno esaminate secondo criteri cronologici di presentazione al Protocollo Generale e soddisfatte fino a esaurimento dei fondi stanziati (per info: https://comune.concorezzo.mb. it/modulistica/biciclette- elettriche/)

“Compito dell’amministrazione comunale vuole essere anche quello di sostenere concretamente i cittadini che scelgono di investire nella mobilità sostenibile – ha spiegato l’assessore alla Tutela e sviluppo del territorio Silvia Pilati-. Abbiamo quindi voluto rinnovare lo stanziamento di questo fondo certi della necessità di accompagnare in modo concreto i concorezzesi che decidono di acquistare un mezzo di trasporto innovativo come quello della bicicletta elettrica”.