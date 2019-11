Monza dice no alla violenza sulle donne, il programma delle iniziative

Monza dice no alla violenza sulle donne. In occasione del 25 novembre, data in cui ricorre la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, nel capoluogo brianzolo sono state organizzate e promosse diverse iniziative.

Nel weekend di sabato 24 e domenica 25 novembre la Villa Reale si illuminerà simbolicamente di rosso mentre fuori dal comune verrà apposto un drappo rosso. In collaborazione con Fidapa BPW Italy Modoetia - Corona Ferrea e Associazione Zero Confini è stata realizzata una campagna fotografica di sensibilizzazione dal titolo #IoViRispetto: le affissioni in città riprendono i volti di 32 uomini noti di Monza - tra cui anche il Sindaco Dario Allevi e il Presidente del Consiglio Comunale Filippo Carati - che hanno scelto di testimoniare de visu la grande attenzione sul tema della lotta alle violenze.

"Ho scelto di metterci la faccia – ha spiegato il Sindaco Dario Allevi - perché sono convinto che la lotta alla violenza sulle donne sia una battaglia fondamentale di civiltà. Una battaglia che oggi più che mai deve essere combattuta dagli uomini al fianco delle donne”. L’Assessore alle Pari Opportunità Martina Sassoli, che coordina il tavolo Pink Network, ha rimarcato il grande valore del lavoro di squadra che vede tutta la città attiva in vista del 25 novembre: "Siamo impegnati in una vera e propria battaglia culturale – ha detto – che deve iniziare necessariamente anche dalle nuove generazioni promuovendo il valore del Rispetto, unico e vero antagonista di ogni forma di violenza. Il nostro obiettivo è dunque, insieme alle Associazioni del territorio, favorire una nuova cultura volta a rafforzare valori positivi. Il 25 novembre deve diventare sempre di più la Giornata del Rispetto”.

Tra le altre iniziative in programma - promosse all’interno del Tavolo Monza Pink Network, che riunisce le 34 Associazioni che partecipano al Tavolo delle Pari Opportunità – si segnala la cerimonia di premiazione degli operatori del sistema territoriale di sicurezza, organizzata in collaborazione con la Prefettura di Monza dal titolo #Cifidiamodivoi, che si terrà allo Sporting Club il 25 novembre. Saranno premiati esponenti della Polizia di Stato, Carabinieri, Esercito Italiano, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Polizia Locale.

In collaborazione con l’Associazione Monza Calcio saranno 100 gli ingressi gratuiti a disposizione delle Associazioni cittadine per la partita Monza - Alessandria del 24/11 allo Stadio Brianteo: in questa occasione coreografie ad hoc e magliette celebrative accompagneranno le iniziative di sensibilizzazione #Monzacontroleviolenze: i testimonial scenderanno in campo prima del fischio di inizio per condividere i contenuti della campagna informativa.

Gli eventi in programma