Cantiere sulla provinciale tra Desio e Bovisio Masciago: ecco le modifiche alla viabilità

Proseguono i lavori per l’estensione della rete fognaria tra Desio e Bovisio Masciago. E Brianzacque insieme ai due municipi brianzoli ha elaborato un nuovo piano per il traffico; l'obiettivo? Ridurre i disagi causati dal cantiere sulla provinciale.

Attualmente come programmato, operai e ruspe sono impegnati su via delle Grigne e su via San Rocco/Agnesi. Contestualmente ai lavori che proseguiranno su via San Rocco/Agnesi (che resterà chiusa al traffico eccetto residenti), nella prima decade di marzo la squadra oggi impegnata su via delle Grigne si sposterà sulla provinciale via Ferravilla nel tratto da via Cattaneo a via Goldoni. Questa terza fase durerà circa 8 settimane (salvo imprevisti).

Le modifiche al traffico

Per chi percorre via Ferravilla e proviene da Bovisio Masciago, il percorso alternativo prevede la deviazione su via Cattaneo e a seguire su via Agnesi verso Desio.

Per chi percorre via Ferravilla e proviene da Desio il percorso resta invariato. Verrà infatti istituito e garantito il senso unico in uscita da Desio verso Bovisio Masciago. In questo tratto si concorderà con Polizie Locali, Comuni e Provincia una/due notti di chiusura totale di via Ferravilla per poter realizzare gli allacciamenti fognari previsti che attraversano tutta la carreggiata stradale.

BrianzAcque provvederà a breve, in collaborazione con le Amministrazioni comunali, a disporre la dovuta comunicazione e segnaletica di preavviso relativa all’avvio della nuova fase di cantiere.