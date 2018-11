Concorezzo, ecco i lavori per la fognatura a Malcantone

Decolleranno nella seconda metà del mese i lavori di estensione della rete fognaria al Malcantone di Concorezzo, in prossimità del confine con Monza.

BrianzAcque, gestore unico del servizio idrico integrato sul territorio di Monza e Brianza, aggiungerà a quelle già esistenti quasi mezzo chilometro di nuove condotte sotterranee. Per l’esattezza, si tratta di un tratto di 430 metri di tubi, che saranno posati ad una profondità variabile tra 1 metro e mezzo e 1 metro e 80 cm.

Come da quadro economico, la spesa per la realizzazione dell’intervento ammonta 204 mila euro. Secondo l’ufficio pianificazione e progettazione della monoutility dell’acqua, autore del progetto, i lavori, eseguiti con scavo a cielo aperto, si protrarranno per circa quattro mesi.

"Questo cantiere destinato a potenziare il sistema fognario locale in una località strategica come il Malcantone, si inserisce appieno nel quadro di una strategia aziendale rivolta al miglioramento dell’infrastrutturazione idraulica a beneficio dell’ecosistema ambientale e dei cittadini", sintetizza il Presidente di BrianzAcque, Enrico Boerci.

Anche se in minima parte, i lavori interesseranno un lembo del comune capoluogo di Provincia, in quanto le opere da realizzare si innesteranno su una cameretta di testa del collettore in via Velleia, a Monza. Una volta realizzato il nuovo segmento di rete fognaria, le utenze interessate dovranno procedere con gli allacciamenti.