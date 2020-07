Ecco un milione e 343mila euro per mettere in sicurezza i ponti della Brianza

Un milione e 343mila euro. È quanto ha stanziato la Regione per la manutenzione straordinaria dei ponti della provincia di Monza e della Brianza. In totale la Regione ha messo sul piatto 54milioni di euro per finanziare interventi di manutenzione straordinaria dei ponti che insistono sulle strade provinciali della Lombardia.

"Stanziamo risorse considerevoli - ha spiegato l'assessore Terzi - con l'obiettivo di garantire la funzionalità delle infrastrutture e dunque la sicurezza dei cittadini. La manutenzione dei ponti è in carico ai soggetti gestori, in questo caso alle Province, alle quali la Regione vuole però fornire un contributo considerata la difficoltà finanziaria che gli enti territoriali si trovano ad affrontare".

"Il finanziamento regionale di 54 milioni per la sistemazione di viadotti e cavalcavia - ha proseguito Terzi - si aggiunge ai 3,7 milioni stanziati in precedenza per il monitoraggio dei ponti stessi e ai 50 milioni messi in campo per la sistemazione delle strade provinciali. Interveniamo dunque per supportare concretamente le Province, che nel recente passato sono state depotenziate impedendo loro di svolgere in maniera adeguata le funzioni cui tuttora debbono adempiere, compresa la manutenzione di ponti e strade di competenza".

La delibera regionale include un elenco di 92 interventi sui ponti di prossima attuazione (programmazione 2021/2023) indicati dalle Province e finanziati con una prima tranche di 24 milioni di euro sui 54 complessivi. I restanti 30 milioni di euro saranno utilizzati per il programma di interventi 2024/2026. Per il riparto delle risorse 2024/2026 sono stati utilizzati criteri oggettivi quali: lunghezza strade della rete viaria provinciale; numero addetti in ogni Provincia/Città Metropolitana (dato ISTAT); popolazione residente in ogni Provincia/Città Metropolitana (dato ISTAT).

Lo stanziamento complessivo di Regione Lombardia a favore della Provincia di Monza e Brianza ammonta a 1.343.400 euro (2021-2026). Di seguito i primi 2 interventi sui ponti cofinanziati da Regione (triennio 2021-2023) per un totale di 512.400 euro. Nel triennio 2021-2023 le opere di messa in sicurezza dei manufatti provinciali ammontano a 780.800 euro, di cui 512.400 euro di finanziamento regionale. I ponti su cui si focalizzeranno gli interventi sono quello della sp 45 a Vimercate e quello della sp 177 a Usmate Velate.