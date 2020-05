Un nuovo binario in stazione a Seveso, maxi investimento sulla linea Saronno-Seregno

Un nuovo binario per rendere operativo un posto di movimento per i convogli e recuperare così eventuali ritardi, una nuova banchina e una pista ciclo-pedonale. Novità in arrivo per la stazione di Seveso-Barruccana.

La Giunta regionale lombarda, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilita' sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha approvato il progetto di fattibilita' tecnico-economica per la realizzazione di un binario aggiuntivo nella stazione di Seveso-Baruccana sulla linea Saronno - Seregno.

L'opera prevede un investimento di 6.270.000 euro finanziato con risorse regionali. "La realizzazione del posto di movimento - ha spiegato l'assessore Terzi - avra' ricadute positive sulla qualita' del servizio della Saronno-Seregno, rendendo piu' efficienti gli incroci e in generale la circolazione dei treni. Con l'inserimento di un binario aggiuntivo, infatti, sara' possibile aumentare la flessibilita' di gestione della linea S9 e quindi recuperare gli eventuali ritardi eliminando le ricadute sulla circolazione dei treni in direzione opposta. Si tratta di uno stanziamento considerevole effettuato interamente con fondi di Regione Lombardia: da questo punto di vista prosegue l'impegno per efficientare la rete di Ferrovienord. Il finanziamento non si limita alle migliorie che riguardano la stazione di Baruccana, ma comprende la realizzazione di una viabilita' alternativa legata al nuovo assetto dell'infrastruttura ferroviaria e di una pista ciclabile che colleghera' lo scalo ferroviario alla ciclabile di via De Medici nel Comune di Cesano Maderno. In questo modo viene data una risposta alle esigenze del territorio, migliorando il sistema della mobilita' nel suo complesso".

Il progetto

Il progetto di realizzazione del punto di incrocio prevede: la realizzazione di un nuovo binario elettrificato di precedenza nel tratto di stazione con i relativi deviatoi e tutta l'impiantistica ferroviaria: segnalamento, controllo di circolazione e sicurezza; l'adeguamento della banchina esistente a servizio del binario di corsa e la costruzione di una nuova banchina dotata di pensilina, posta a sud dell'attuale, a servizio del nuovo binario, dotata degli impianti di informazione destinati all'utenza: teleindicatori e diffusione sonora; la realizzazione di un nuovo tratto di viabilita' per garantire l'accesso alle proprieta' private dal lato sud, in alternativa alla viabilita' attuale le cui aree verranno occupate da alcune delle opere in progetto; la realizzazione di una pista ciclo-pedonale che si collega con l'esistente pista di via De Medici in Comune di Cesano Maderno.