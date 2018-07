Lavori per il teleriscaldamento a Monza: chiude al traffico via D'Azeglio

Prosegue la calda estate dei lavori stradali a Monza: la società del gruppo Acsm Agam che si occupa di teleriscaldamento ha annunciato, dal 30 luglio, la posa della rete lungo la via d’Azeglio, dall’incrocio con via Frisi sino all’intersezione con via Aliprandi.

Le attività, come comunicato dall'azienda con una nota, proseguiranno almeno fino al 24 agosto, ma tutto dipenderà dalle condizioni meteo e dagli imprevisti.

Per permettere i lavori la circolazione lungo l’arteria verrà modificata: la Via D’Azeglio verrà chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, l'accesso sarà consentito solo ai residenti e ai mezzi di soccorso.