Buche sulle strade a Monza, al via i lavori per sistemare l'asfalto

Sono iniziati lunedì mattina a Monza i lavori per il rifacimento del manto stradale lungo diverse arterie della città. I mezzi da lavoro hanno fatto capolino in viale Battisti e gli addetti hanno lavorato per il ripristino dell'asfalto danneggiato da piazzale Virgilio a via Monti Tognetti.

Nei prossimi giorni si passerà al tratto tra via Boito e piazzale Virgilio.

Sono questi i primi interventi che fanno parte di un piano più articolato con cui l'amministrazione comunale ha messo in campo oltre due milioni di euro per riasfaltare una quindicina di strade monzesi.

"Cominciano da viale Cesare Battisti i lavori di manutenzione ordinaria delle strade previsti dall'accordo quadro da 3 milioni di euro nel biennio. La rete stradale cittadina è stata suddivisa in tre lotti delimitati dalla ferrovia all'interno dei quali lavoreranno in contemporanea due ditte per lotto. Da almeno un decennio non si destinavano risorse così ingenti per tale appalto, col quale confidiamo nel giro di qualche mese di risolvere il grave problema della "emergenza buche" e di ripristinare una situazione ordinaria con interventi manutentivi programmati e rispettati" ha spiegato l'assessore monzese Martina Sassoli commentando l'avvio dei lavori.