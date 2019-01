Lavori per il teleriscaldamento a Monza, previsti disagi alla circolazione

Proseguono i lavori per il teleriscaldamento a Monza. Lunedì 21 gennaio la società del gruppo Acsm Agam che si occupa della realizzazione dell'opera, inizierà a posare le nuove tubazioni lungo via Bonaventura Cavalleri.

"I lavori, salvo complicazioni in corso di esecuzione, saranno completati entro l’inizio di febbraio", precisa la l'azienda in una nota.

Modifiche alla viabilità

Per consentire i lavori è prevista la temporanea e parziale chiusura della strada (in ingresso da Via Marsala, per circa 100 metri). La società ha messo a disposizione un numero verde per informazioni sul cantiere: 800077464 (in orario di ufficio).