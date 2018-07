Lesmo, niente acqua nel pomeriggio di venerdì 27 luglio

Niente acqua a Lesmo nel pomeriggio di venerdì 27 luglio: Brianzacque, azienda che gestisce gli impianti idrici di Monza e della Brianza, ha fatto sapere che dalle 14 alle 16.30 verrà sospesa l’erogazione dell’acqua in tutto il comune.

"L’interruzione — precisa la società — permetterà di eseguire in via straordinaria, un intervento elettrico manutentivo al serbatoio di via XXIV Maggio.