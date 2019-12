Apre a Concorezzo il nuovo supermercato sulla provinciale: assunte 18 persone

A Concorezzo ha aperto le porte un nuovo supermercato. Si tratta del punto vendita Lidl sulla strada provinciale Milano-Imbersago, all’altezza del concessionario d’auto, che inaugura ufficialmente giovedì 12 dicembre.

Per venire incontro alle esigenze di tutti i clienti, il nuovo supermercato sarà aperto da lunedì a sabato dalle 7:30 alle 21:30 e domenica dalle 8:30 alle 20:00.

Il negozio, che rientra in classe energetica A+, è stato progettato e realizzato con grande attenzione alla sostenibilità ambientale, in linea con la politica di responsabilità sociale di Lidl. Sul tetto della struttura è installato un impianto fotovoltaico da 120 kW. L’Azienda, nel periodo 2014-2018, ha incrementato di ben 18 volte la potenza fotovoltaica installata nei propri punti vendita e centri logistici. Inoltre, il 100% dell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili e l’impianto di luci a LED di cui è dotato consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione. Particolare attenzione è stata posta nel dialogo con la pubblica amministrazione cittadina con la quale si sono realizzate importanti opere pubbliche tra cui la pista ciclopedonale, la riqualificazione di parte della viabilità di Via Milano e l’ampliamento del parcheggio pubblico a servizio del Cimitero Comunale

Per il nuovo punto vendita Lidl ha assunto 18 nuovi collaboratori. Salgono così ad oltre 100 i dipendenti complessivamente impiegati da Lidl nei 7 punti vendita presenti in provincia, la cui ultima apertura risale a circa tre mesi fa a Lissone.