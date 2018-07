Lissone, tornano gli asili nido gratis: ecco chi ne ha diritto

Anche per l'anno scolastico 2018-2019 il comune di Lissone ha aderito all'iniziativa "Nidi gratis" promossa dal Pirellone. Il progetto, che a Lissone viene proposto per il terzo anno consecutivo, prevede l’erogazione in modalità indiretta, da parte di Regione Lombardia, di "buoni di servizio" finalizzati ad azzerare la retta pagata dalla famiglia per i nidi pubblici o per i posti acquistati presso i nidi privati convenzionati con il Comune, integrando le agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni e applicate alle famiglie in base a regolamenti sull’Isee.

Anche per le famiglie con bambini frequentanti nidi privati ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme regionali, oltre che per le famiglie frequentanti il nido comunale Tiglio, sarà quindi possibile accedere alla misura Nidi Gratis con l'azzeramento dei costi a partire dal mese di inizio di frequenza.

Come accedere alla misura

Per accedere alla misura “Nidi Gratis”, i requisiti richiesti prevedono famiglie con minori da 3 a 36 mesi, indicatore Isee di riferimento uguale o inferiore a 20.000 euro, residenza in Lombardia per entrambi i genitori e genitori che siano entrambi occupati o abbiano sottoscritto un Patto di Servizio personalizzato.

Gli asili convenzionati

I nidi privati con posti in convenzione, nell’annualità 2018/2019, sono Bimbi & co, Happy Children, Officina delle fiabe, Pianeta dei bambini, Piccolo lord e Piccolo principe di Lissone, Bum Bum di Biassono-Desio-Monza e il Club degli alveari di Vedano al Lambro-Monza.

Per maggiori informazioni gli Uffici comunali sono a disposizione per ogni eventuale informazione necessaria per la presentazione della domanda (tel. 039/462385).