Tutto pronto per i live di X Factor a Monza: ecco i 12 concorrenti in gara

Da giovedì 24 ottobre a Monza partono i live di X Factor 13. Ci sono i nomi dei dodici concorrenti in gara che hanno superato le selezioni di Berlino e sono stati scelti dai giudici del talent di Sky. A partire dalla prossima settimana gli artisti selezionati da Sfera Ebbasta, Malika Ayane, Mara Maionchi e Samuel si sfideranno alla Candy Arena di Monza che fino a dicembre si trasforma nel teatro della musica, "sfrattando" la pallavolo.

Per la squadra Under Donne di Sfera Ebbasta: Giordana Petralia, Mariam Rouass e Sofia Tornambene. Mara Maionchi schiera Eugenio Campagna, Marco Saltari e Nicola Cavallaro. Malika Ayane, giudice della categoria Under Uomini, ha scelto Davide Rossi, Enrico Di Lauro e Lorenzo Rinaldi. Samuel schiererà tre Gruppi: i Booda, i Seawards e i Sierra.

Tra questi dodici nomi c'è anche quello del vincitore della tredicesima edizione di X Factor Italia, che ora entra nel vivo con la fase live.

Il primo Live Show di #XF13 è previsto per il 24 ottobre trasmesso in diretta dalla Candy Arena di Monza alle 21:15 su Sky Uno.