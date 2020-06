La notte dell'eclissi di luna fragola: ecco quando ammirarla a Monza

Naso all'insù nella serata di venerdì 5 giugno 2020, per ammirare uno spettacolo astronomico particolare: la Luna "Fragola", la seconda eclissi di Luna del 2020, dopo quella del 10 gennaio scorso. Si tratta di un'eclissi lunare penombrale - che si verifica in concomitanza con la fase del plenilunio, quando la Terra si interpone tra Luna e Sole impedendo a quest'ultimo di illuminare in nostro Satellite - e che avrà inizio alle 19.45, ora italiana. Dopo il tramonto, e in caso di condizioni meteo favorevoli, potrebbe essere più intenso il riverbero rosa sulla Luna, che da sempre ispira poesie, racconti e leggende.

Dopo il tramonto

Inizialmente il fenomeno non sarà visibile, poichè la Luna sorgerà alle 20.45 e la fase di massimo oscuramento della Luna si avrà alle 21.25, quando sarà immersa per il 59% all'interno del cono d'ombra prodotto dalla Terra, e terminerà poco dopo le 23. Sarà un evento anomalo, difficile da osservare, anche per via delle probabili coperture del cielo. Alla vista infatti, il disco lunare non apparirà oscurato ma soltanto leggermente offuscato e meno luminoso del solito. In concomitanza con la Luna Fragola, potrebbe essere visibile anche lo sciame di stelle cadenti delle Arietidi, nate dai resti della cometa 1566 Icarus: un fenomeno che raggiunge il massimo della sua visibilità tra il 2 e 10 giugno.

Curiosità

Il plenilunio di giugno viene chiamato "Luna Fragola" dai nativi americani Algonchini, in quanto in questo mese è il periodo di raccolta delle fragole. In Europa invece, l'ultima Luna piena primaverile viene detta Luna di Miele, ed è evidente la relazione con la più classica "luna di miele" che accompagna i matrimoni, fino a qualche decennio fa tradizionalmente celebrati per lo più proprio a giugno.