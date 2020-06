Coronavirus, mascherine obbligatorie all'aperto in Lombardia. Fontana: "Credo continueremo ancora per 15 giorni"

Fino a quando in Lombardia sarà obbligatorio indossare le mascherine? La decisione della giunta guidata dal presidente Attilio Fontana dovrà necessariamente arrivare lunedì 29 giugno, perché il 30 scade l'ultimo provvedimento preso dal Pirellone in materia di "misure di contenimento dell'epidemia di Coronavirus".

Con l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, "credo che continueremo ancora per 15 giorni", hadetto Attilio Fontana a margine dell’evento Salute Direzione Nord presso Fondazione Stelline in merito alla proroga fino a metà luglio dell'obbligo di mascherina in Lombardia. “Abbiamo parlato a lungo con tanti esperti e riteniamo che per una questione di precauzione, visto che i numeri stanno andando bene, sia giusto proseguire in questa direzione”, ha spiegato.

Il 13 giugno scorso era stato lo stesso Fontana ad annunciare la decisione di prorogare la misura, che era entrata in vigore il 5 aprile scorso, quando la Lombardia era stata la prima in Italia a chiedere ai propri cittadini di avere sempre bocca e naso coperti dalla mascherina o, in alternativa, da un foulard o una sciarpa. Quel giorno il governatore aveva parlato di "una decisione difficile ma supportata da evidenze scientifiche e dal recente studio americano coordinato dal premio Nobel per la chimica Mario J. Molina dell'Università della California".

"Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica dell'accademia americana delle scienze, afferma che grazie all'uso delle mascherine abbiamo evitato 78.000 contagi e ovviamente altre vittime - aveva sottolineato Fontana su Facebook -. Ho chiesto questo ulteriore sacrificio ai lombardi, che dovranno sopportare anche il caldo di giugno ma non possiamo abbassare la guardia, non possiamo cedere ad un virus subdolo, invisibile e sempre pronto a colpirci". Con ogni probabilità la richiesta di un "ulteriore sacrificio" andrà avanti per un altro paio di settimane almeno.