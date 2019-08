Matrimonio "reale", ecco le date e i prezzi per sposarsi alla Reggia di Monza

Sposarsi in una elegante dimora storica, circondati dal verde. Alla Reggia di Monza il sogno può diventare realtà. Il comune del capoluogo brianzolo ha reso note le date disponibili per la celebrazioni di matrimoni con rito civile all'interno dei locali della Villa Reale.

Le date disponibili

Per il 2019 le uniche due date disponibili sono sabato 14 settembre e sabato 19 ottobre. Per il 2020 invece la Reggia sarà disponibile per le celebrazioni di riti civili sabato 14 marzo, 18 aprile, 16 maggio, 13 giugno, 11 luglio, 12 settembre e 10 ottobre.

I prezzi

Per sposarsi alla Villa Reale gli sposini dovranno spendere 1100 euro, iva a parte, se residenti a Monza. La cifra si alza a 1800 euro (più Iva) se residenti al di fuori della città di Teodolinda. Nella tariffa base - spiega la comunicazione del municipio - è compreso l’affitto della Sala del Trono della Villa Reale di Monza, il celebrante comunale, l’allestimento floreale e l’accompagnamento musicale. Se gli sposini invece vogliono fermare una data non compresa nel calendario reso noto, o se preferiscono sposarsi di pomeriggio, verrà applicata una tariffa extra di 2200 euro (più iva) che comprende solo l'affitto della sala. Restano esclusi invece i servizi di allestimento floreale e l'accompagnamento musicale.