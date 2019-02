A Cesano Maderno arriva la mensa scolastica "Self service": ecco come funziona

Arriva la mensa self service alla scuola Martin Luther King di piazza Duca d'Aosta a Cesano Maderno. La "rivoluzione" è stata inaugurata nella giornata di giovedì 7 febbraio, alla presenza dell'amministrazione comunale e dei tecnici di Sodexo, azienda a cui fa capo il servizio mensa delle scuole.

L'obiettivo è quello di espandere il self service in tutte le mense del comune: "Con questa nuova struttura — ha dichiarato l'assessore all'istruzione Pietro Nicolaci — intendiamo fare un ulteriore passo in avanti verso un miglioramento e un potenziamento del servizio mensa, nell'ottica di arrivare a dotare tutti i plessi del territorio di linee di self-service. Un obiettivo che consentirà al servizio di essere più adeguato alle esigenze degli alunni, mantenendolo sempre efficiente nel rispetto delle indicazioni fornite dal Tecnologo Alimentare. Dopo quello della scuola King, il prossimo self-service ad entrare in funzione, a breve, sarà quello della primaria Gianni Rodari al Molinello".

Questo è un altro tassello che si aggiunge all'insieme delle iniziative dell'anno precedente, tutte orientate al miglioramento del servizio mensa. Tali iniziative sono state concordate con tutte le componenti del servizio, in particolare con la Commissione Mensa. "Il primo importante elemento attuato è stato la modifica del menù, che è stato orientato verso una maggior appetibilità e verso il gusto dei ragazzi, pur nel rispetto delle normative regionali", spiegano dal comune.

Avanzare meno cibo: il progetto del comune

Di pari passo con l'installazione delle nuove strutture, prosegue il progetto di educazione alimentare varato in collaborazione tra uffici comunali e corpo docente, per la maturazione di una vera e propria 'cultura alimentare' nelle scuole che sia in grado di favorire un maggior benessere fisico anche nei piccoli attraverso un'alimentazione sana ed equilibrata. Ad essere coinvolte sono tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo I° e II°, comprese materne Montessori e Calastri.

Il progetto "spreco di meno" ha lo scopo di ridurre gli avanzi di cibo nei piatti al termine dei pasti: un risultato di forte valenza etica ed educativa. Ad essere coinvolti, ad oggi, sono le classi terze della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo II° e le classi 4 del plesso Mauri dell'Istituto Comprensivo I°.