Metropolitana a Monza: ecco lo studio di fattibilità, scatta la corsa per i finanziamenti

Metropolitana Lilla a Monza? È ancora presto per fare un bilancio e non è ancora chiaro se e quando arriverà. Però qualcosa si muove: nella giornata di lunedì 12 novembre è atterrato sulla scrivania del primo cittadino di Monza, Dario Allevi, lo studio di fattibilità per il prolungamento della linea all'interno della città brianzola. Il fatto è stato annunciato durante il consiglio comunale di lunedì 12 novembre, proprio nella giornata in cui il progetto era tornato a far parlare di sé dopo le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Sala, infatti, ha avvisato il governo che senza i fondi governativi la M5 non andrà mai oltre la stazione di Bettola a Cinisello. Il motivo? I costi, letteralmente insostenibili per i comuni coinvolti. La stessa motivazione è stata ribadita dal sindaco Allevi durante la riunione del parlamentino cittadino.

Lo studio di fattibilità non è ancora stato verificato, ma la variante chiesta da Allevi— una fermata alla stazione ferroviaria — sembra aver migliorato il rapporto tra i costi e i benefici. Entro fine novembre lo studio sarà valutato dalla giunta e poi andrà al voto di un consiglio comunale congiunto con Milano. Infine il progetto partirà alla volta di Roma dove parteciperà a un bando ministeriale.

Metropolitana alle porte di Monza: iniziati i lavori

Stanno per partire, invece, i lavori per portare la metorpolitana a Bettola di Cinisello, alle porte di Monza: proprio lì passeranno la linea M1 e la futura M5, ci sarà un nuovo maxi parcheggio, attività culturali, negozi e una galleria commerciale ancora più grande. I lavori saranno suddivisi in tre lotti, il primo che sarà realizzato sarà il parcheggio da 1.500 posti auto.