Metro a Monza, è quasi fatta: oggi incontro a Milano per il prolungamento della M5

La metropolitana a Monza? È quasi fatta. Nella mattinata di giovedì 9 agosto si è svolto un incontro a Palazzo Marino tra il sindaco Giuseppe Sala, l'assessore regionale alla mobilità Claudia Maria Terzi, i rappresentanti dei comuni di Monza, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni e della provincia di Monza e Brianza e di Città Metropolitana per un aggiornamento tecnico sul progetto di fattibilità tecnico-economica del prolungamento fino a Monza della linea 5 della metropolitana.

"Nelle prossime settimane i tecnici faranno avere a tutti noi alcuni approfondimenti ed entro l'autunno saremo pronti con il progetto di fattibilità tecnico-economica per confermare la richiesta di finanziamento dell'opera al Governo", ha dichiarato l'assessore alla mobilità del comune di Milano Marco Granelli.

A fine primavera 2018, intanto, sono iniziate le indagini preliminari sui terreni interessati dal tracciato per l'arrivo dei binari da Cinisello fino in città. Cinque i punti in cui gli esperti di MM hanno svolto i carotaggi: l’incrocio tra via Marsala e via Goldoni; corso Milano; piazza Trento e Trieste nell’area asfaltata; Villa Reale – pista ciclopedonale, ingresso Serrone Nord; Parcheggio Ospedale San Gerardo.

A Monza, infatti, la metropolitana dovrebbe essere completamente interrata, senza nessun metro allo scoperto. Per il momento non c'è ancora nessuna tempistica, ma se non ci sarà nessun intoppo Monza potrebbe avere un collegamento diretto e moderno con il capoluogo lombardi tra circa dieci anni.