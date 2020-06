Il miglior gelato della Brianza? Ecco dove si trova (secondo Il Gambero Rosso)

Il miglior gelato della Brianza? A suggerire dove assaggiarlo è Il Gambero Rosso.

La prestigiosa guida ha assegnato tre coni a Monza, due coni a Usmate Velate e a Seregno

Ancora una volta, il "re dei gelati" si conferma l'Albero dei Gelati di via Sirtori 1: una realtà nata a Cogliate e a Seregno, poi sbarcata su territorio monzese. Perché i tre coni? Perché, da sempre, la famiglia Solighetto lavora con ingredienti naturali e collabora con Slow Food: in Italia come a Brooklyn, dove ha aperto un'altra gelateria, realizza gelati con gli ingredienti dei contadini locali e con un'attenzione enorme al biologico e alla filiera corta.

Due coni li ha ottenuti invece la gelateria Il Mondo di Mezzo di Usmate Velate (presente anche a Monza, in via Piermarini): il suo gelato, preparato ogni giorno da Simona e Giovanni Samuelli, nasce da un percorso dei titolari in ambito chimico-farmaceutica. Una formazione questa che - insieme alla passione per l'alimentazione genuina - è alla base del successo della loro gelateria. Ad ottenere due coni è stata anche la Gelateria Pallini di Seregno (presente anche a Verano Brianza).

I coni (da uno a tre) Il Gambero Rosso li assegna in base al grado di bontà del gelato. E in base a diversi criteri: la qualità e la valorizzazione della materia prima, la stagionalità, il legame con il territorio e la salubrità del prodotto.