Il gelato più buono ha il sapore di Monza: l'Albero ancora nella classifica del Gambero Rosso

Tre coni. E un'infinta bontà, unita a ingredienti genuini, materie prime accuratamente scelte e abbinamenti che sanno sorprendere il palato e la curiosità di chi gusta il gelato. All'Albero del Gelato - la gelateria presente a Monza, Cogliate e Seregno con una sede anche oltreoceano, a New York - anche quest'anno è arrivato un prestigioso riconoscimento con la menzione Tre Coni nella guida del Gambero Rosso "Gelaterie d'Italia" che è stata presentata in anteprima alla Fiera di Rimini Sigep e sarà in libreria dalla fine di aprile (intanto è già possibile acquistarla online).

Una gelateria di Monza tra le migliori d'Italia

Seguendo la passione di famiglia, iniziata con i genitori nel 1985, oggi Monia, Fabio e Alessandro (la famiglia dell'Albero dei Gelati) mescolano la tradizione con la creatività e il rispetto per l'ambiente, per le materie prime e le coltivazioni. "Hanno scelto non solo gli ingredienti migliori, naturali, ma hanno anche scelto chi li coltivava nel modo migliore. Questa nuova famiglia di gelatieri ha studiato più a fondo l’arte dei maestri gelatai, la matematica delle ricette e l’ha mescolata alla creatività. Così nel 2007 Monia, Fabio e Alessandro, pieni di passione e orgoglio “contadino” hanno piantato l’Albero dei gelati e da allora ogni giorno lo coltivano con amore" si legge sul sito dell'azienda.

"La quarta edizione della Premiazione del Gambero Rosso ci ha visti nuovamente alla vetta del Podio con i Tre Coni. Grande soddisfazione e un sentito ringraziamento al Gambero Rosso e al Sigep per l’ospitalità. Abbiamo inoltre preparato un buonissimo gusto di gelato: Zabaione con grappa al Tabacco di Capovilla e croccante di sesamo, tutto preparato al momento" si legge sulla pagina social della gelateria.

Le migliori gelaterie della Lombardia

La Pasqualina – Almenno San Bartolomeo [Bg]

Il Dolce Sogno – Busto Arsizio (Va)

Oasi American Bar – Fara Gerra D’Adda (Bg)

Artico – Milano

Ciacco – Milano

Lo Gnomo Gelato – Milano

Paganelli – Milano

Pavé – Gelati & granite – Milano

Chantilly – Moglia (Mn)

L’Albero dei Gelati – Monza

VeroLatte – Vigevano (Pv)