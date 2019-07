Tra i migliori fornai della Lombardia anche una bottega di Monza

Il profumo buono del pane appena sfornato e le consistenze fragranti che in un morso uniscono tradizione, maestria e il meglio che la natura ha da offrire. C'è anche un forno monzese tra i sei fornai della Lombardia "premiati" con i tre pani, il massimo riconoscimento della Guida Gambero Rosso che segnala i panifici migliori del territorio.

Nella guida Pani&Panettieri d'Italia Gambero Rosso assegna i riconoscimenti per l'Arte Bianca. Tra le botteghe dove trovare le migliori michette e pagnotte c'è anche Il Forno Del Mastro di via Cavour.

I migliori Fornai della Lombardia (secondo Gambero Rosso)

Oltre a Monza, con il Forno Del Mastro, tra i migliori panifici della Lombardia figurano anche tre botteghe del Pane milanesi. Eccole: Davide Longoni Pane, in via Tiraboschi, tra i primi a "credere" nel lievito madre sta per aprire una nuova insegna dedicata al pane al caffè, LePolveri, in via Ausonio, dove trovare prodotti fornai arricchiti di spezie e frutta secca e Crosta in via Bellotti dove il profumo del pane appena sfornato si mischia all'inconfondibile odore di pizza e cucina casereccia. Tra i sei forni lombardi da "tre pani" anche una bottega di Brescia, Voglia di Pane, e Grazioli a Legnano.

Il Forno Del Mastro di Monza