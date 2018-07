In Brianza tre delle migliori gelaterie d’Italia

La Brianza è nell'Olimpo del gelato: tra le cento migliori gelaterie d'Italia (secondo Dissapore) anche quest'anno ci sono tre eccellenze brianzole. Pr la classifica 2018 il rinomato portale di enogastronomia ha scelto tre gelaterie della provincia di Monza e Brianza tra le 100 miglior botteghe artigianali del gelato in Italia.

Al secondo posto della classifica generale — medaglia d'argento, sette posizioni più in alto rispetto alla classifica 2017 — c'è "L'albero dei Gelati", presente in Brianza con tre punti vendita: Seregno (via Santa Valeria 93), Cogliate (via Volta 1) e Monza (via Sirtori 1), oltre a un punto vendita a Brooklyn (New York). "La loro ricetta è stata, oltre alla qualità dei i 500 gusti che propongono ogni anno, mettere su negozi che facessero scuola tra i gelatieri, con tutto quel legno bianco in stile 'country farm' che invita a entrare, combinando consumo etico ed estetico", si legge nella scheda di presentazione della gelateria. Oltre che per i classici gelati dolci la gelateria Brianzola è nota anche per le specialità "salate" dall’asparago di Albenga, alla cipolla di Tropea, al radicchio rosso o alla panna acida e salmone affumicato. Il gusto consigliato da Dissapore? Zuppa inglese, con alkermes fatto in casa.

Un po' più in basso nella classifica — all'84esimo posto, diciassette posizioni più in basso rispetto al 2017 — si trova il Mondo di Mezzo, presente in Brianza con due punti vendita: Monza (via Piermarini), Usmate Velate (Via Italia). La gelateria è stata aperta nel 2013 da Simona e Giovanni e in poco tempo è diventata un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del gelato.

Al centesimo posto della classifica — la new entry del 2018 — c'è Gelaterie Pallini di Seregno (via Giuseppe Garibaldi). La bottega gestita da Alberto e Alessandro Pallini, maestri gelatai dal 1995, si vanta di utilizzare solo materie prime di ottima qualità, lavorate "con un metodo perduto".