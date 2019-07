Monopattini elettrici, Monza è pronta ad aprirsi ai nuovi mezzi di trasporto

Monza è pronta ad aprirsi ai monopattini elettrici. Secondo il decreto sulla micro-mobilità elettrica firmata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, i monopattini potranno circolare in ambito urbano su aree e percorsi pedonali, piste ciclabili, zone ZTL e aree con limite a 30 chilometri l’ora.

In attesa della regolamentazione del nuovo codice della strada, il Comune di Monza vuole avviare una fase di sperimentazione. L’area di test dovrebbe riguardare la stazione ferroviaria, il centro storico, il parco e l’autodromo. Per il momento non c'è ancora un piano ben definito, ma nei prossimi giorni la giunta guidata da Dario Allevi lo metterà nero su bianco con un atto.