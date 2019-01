"Mi taglio i capelli e li metto tutti all'asta su eBay", l'annuncio choc di Morgan

Morgan ha annunciato che taglierà i suoi capelli e li metterà all'asta su eBay a un euro l'uno. La provocazione — sul noto sito americano non c'è ancora traccia della sua asta — è stata pubblicata su Instagram e sulla pagina Facebook dell'artista monzese nella notte tra sabato e domenica 20 gennaio

Questa è l’ultima notte dei miei 400.000 capelli (alcuni dei quali probabilmente già morti da un pezzo) Domani taglio drastico

Li rivedrete presto su eBay. Un euro cadauno. Allora le persone potranno dire dopo averlo acquistato: questo è proprio un pelo fuori di testa. Ci sono vari formati, dal famoso pelo nell’uovo al diavolo per capello (666 capelli) fino alla ciocca woo-doo (a soli 50.000 per più di mille capelli adatti a qualsiasi forma di magia!!!). Ci sono anche alcuni esemplari con pelle di cute o forfora. Sono in garanzia, se trovi doppie punte puoi chiedere la sostituzione ma vi ricordo che se è per il woodoo accetta anche doppie punte. C’è una soluzione un po’ più expensive con un trattamento particolare in un cofanetto apribile con cuscinetto di raso firmato Cavalli, è il pacchetto "sciogli le trecce Cavalli".