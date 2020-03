Cornate d'Adda, tra le vittime del coronavirus anche l'assessore Luca Gerlinzani

E' morto a 49 anni, ucciso dal virus invisibile che non gli ha lasciato scampo. Tra le vittime brianzole del Covid-19 c'è anche Luca Gerlinzani, assessore al commercio del comune di Cornate d'Adda, che si è spento nel pomeriggio di lunedì.

Il 49enne è deceduto dopo diversi giorni di ricovero in ospedale a Vimercate. Assessore al Commercio e attività produttive, all'Informatizzazione e Ufficio Relazioni con il pubblico, Gerlinzani era un membro della giunta guidata dal sindaco Felice Giuseppe Colombo e in passato lo stesso incarico gli era stato affidato durante la giunta Quadri.

Lutto in comune dove la triste notizia ha scosso il primo cittadino e l'amministrazione comunale. Anche la lista civica della minoranza "Insieme si può" ha voluto ricordare l'assessore. "Abbiamo appena appreso della morte del nostro concittadino e assessore Luca Gerlinzani. Siamo colpiti e affranti per la sua prematura scomparsa. Lo ricordiamo per i suoi modi gentili e l'impegno offerto alla nostra comunità. Siamo vicini alla sua famiglia a cui facciamo le nostre più sentite condoglianze. _Che la terra ti sia lieve Luca_" si legge in un post.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.