Concerto gratis, presepi e una slitta: ecco il Natale di Cologno

Presepi, musica e 'La vera slitta di Babbo Natale'. È il programma degli eventi natalizi a Cologno Monzese che partirà venerdì 6 dicembre.

L'esordio va in scena venerdì al Cineteatro Peppino Impastato in via Volta alle 21 con il concerto a ingresso gratuito 'Note di Natale della Madamzajj swinging band', in collaborazione con Amici della Biblioteca.

La rassegna prosegue sabato 7 dicembre alle 15 con l’inaugurazione del presepe realizzato dalla pro loco in piazza XI febbraio. Ancora sabato 7 dicembre, poi, 'La vera slitta di Babbo Natale', farà tappa alle 15.30 in largo Gramsci a San Maurizio, alle 16.15 nel parcheggio di via Battisti, alle 17 nel parcheggio in viale Lombardia ed alle 18 davanti a Villa Casati.