A Monza torna lo shopping sotto le stelle: ripartono i giovedì sera dei negozi aperti

A Monza tornano le aperture serali dei negozi in centro. Giovedì 2 luglio le attività commerciali di via Italia e via Carlo Alberto hanno riaperto le porte ai clienti per lo shopping sotto le stelle. Si tratta della prima apertura serale dopo il lungo periodo di lockdown

"Un appuntamento estivo che è diventato ormai una tradizione e che anche in questo 2020, nonostante tutto, siamo riusciti a mantenere" ha spiegato il sindaco Allevi, commentando la riapertura dei negozi del centro. "È un altro piccolo passo verso quella normalità che tutti desideriamo recuperare al più presto e che conferma quanto Monza voglia tornare a vivere come e più di prima del Covid-19".

Auto vietate nel weekend in via Bergamo

Via Bergamo e via De Gradi, in centro Monza, nelle serate di venerdì e di sabato, diventano pedonali. "Abbiamo siglato le due ordinanze che istituiscono la chiusura al traffico veicolare delle vie Bergamo e de Gradi nelle serate del venerdì e del sabato: mi auguro possa essere un buon equilibrio tra chi vuole godersi le serate estive all'aria aperta e quanti, invece, tra i residenti desiderano riposare" ha detto il primo cittadino monzese Allevi. La chiusura al traffico veicolare nella zona (ad esclusione dei mezzi dei residenti e dei veicoli di pronto intervento) sarà in vigore per tutta l'estate fino al 29 agosto e sarà valida nelle serate di venerdì e di sabato appunto dalle 18 alla 1.