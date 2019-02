Neve a Monza e in Brianza, i netturbini di Gelesia diventano spalatori

Netturbini in azione contro la neve. Nella giornata di venerdì 1° febbraio gli addetti di Gelsia Ambiente che solitamente effettuano lo spazzamento stradale stanno collaborando con i comuni per le operazioni di spalamento della neve e di spargimento del sale sui marciapiedi in punti sensibili come scuole, stazioni, fermate dei mezzi pubblici. La notizia è stata resa nota da Gelsia ambiente con un comunicato in cui ha spiegato che la decisione è stata condivisa con le amministrazioni comunali della Brianza.

Marciapiedi puliti? È obbligo dei privati

"I proprietari e affittuari di case o di negozi e uffici hanno l'obbligo di sgomberare la neve da marciapiedi, passi carrai e dagli spazi privati o antistanti edifici privati", ha precisato il comune di Monza attraverso una nota.